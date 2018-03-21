عهد التميمي.. صفقة قضائية مع الطفلة "أيقونة فلسطين"

قال موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الإلكتروني، إن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي تحاكم بتهمة صفع جندي إسرائيلي قبلت، الأربعاء، اتفاقاً قضائياً، سيتم الحكم عليها بموجبه بالسجن ثمانية أشهر.

وذكر ممثل الادعاء لوكالة "رويترز" في وقت سابق، أن الادعاء العسكري عرض اتفاقاً قضائياً بشأن الواقعة التي حدثت في ديسمبر/كانون الأول وحولت عهد إلى "أيقونة" في أعين الفلسطينيين.

وتوصل محامو الدفاع عن الأسيرة الطفلة إلى صفقة مع النيابة العسكرية الإسرائيلية خلال الجلسة التي عقدت اليوم في محكمة عوفر غرب #رام_الله.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، وفق ما نقلت وكالة (معا) الفلسطينية، إن #النيابة_العسكرية_الإسرائيلية أعدت لائحة اتهام معدلة للتميمي تضمنت أربعة بنود بدلاً من 12 بنداً كانت وجهتها النيابة للتميمي في وقت سابق.

وتتضمن اللائحة المعدلة اعتراف التميمي (17 عاماً) بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما تم إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد #الاحتلال الإسرائيلي من لائحة الاتهام الأصلية.

والدة عهد وابنة عمها

إلى ذلك، حكمت محكمة الاحتلال على ناريمان التميمي والدة عهد، بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة 1500 دولار.

إضافة إلى ذلك، حكمت على ناريمان بـ7 أشهر مع وقف تنفيذ، في حال قامت "بإعاقة عمل الجنود أو الاعتداء عليهم".

وحسب المحكمة، يمكن أن تستبدل الغرامة المالية بـ6 أشهر حبس فعلي إن لم تتمكن من الدفع.

أما نور التميمي، ابنة عم عهد، فقررت المحكمة الإسرائيلية الاكتفاء بالمدة التي قضتها نور في السجون الإسرائيلية، إضافة لغرامة مالية قدرها 600 دولار.