قتلى في انفجار يهزّ كابول تزامناً مع احتفالات النوروز

هزّ هجوم انتحاري، اليوم الأربعاء، العاصمة الأفغانية كابول، تزامناً مع الاحتفال بعيد #النوروز الذي يمثل بداية السنة الفارسية الجديدة. وأدى الهجوم لمقتل 26 شخصاً على الأقل، وإصابة 18 آخرين. وتبنى داعش الهجوم، وفقاً لوكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الانتحاري أتى سيرا وفجر نفسه أمام مستشفى قبالة جامعة #كابول، بينما أشارت بعض الوكالات إلى أن الهجوم وقع أمام مزار شيعي.

وصرح نائب المتحدث باسم الوزارة نصرت رحيمي لوكالة "فرانس برس" أن "المهاجم فجر سترته المفخخة وسط الحشد، وغالبية (الضحايا) كانوا يحتفلون بعيد النوروز".

وكانت السلطات قد عززت الإجراءات الأمنية قبيل عيد النوروز تحسبا لوقوع هجمات.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مقاتلي حركة طالبان وتنظيم داعش كثفوا في الأشهر الماضية هجماتهم في المدينة التي دمرتها الحرب.