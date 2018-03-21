قضية الجاسوس الروسي تتفاعل.. ولافروف يلوح بالرد

لوح وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، في طوكيو، الأربعاء، بـ"الرد على الإجراءات المعادية لـ #روسيا " التي اتخذتها #بريطانيا حول قضية تسميم جاسوس روسي سابق في المملكة المتحدة.

وصرح لافروف في أعقاب لقائه مع نظيره الياباني، تارو كونو، أنه "إذا استمرت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات معادية لروسيا، فسنرد انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل".

كما حث لندن على "الرد بهدوء" على الهجوم الذي استهدف في الرابع من أذار/مارس الحالي الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، اللذين لا يزالان في حالة حرجة.

وتقول بريطانيا إن روسيا وحدها لها القدرة والدوافع والنية للوقوف وراء الهجوم بغاز الأعصاب نوفيتشوك، الذي بدأ تطويره على ما يبدو في الحقبة السوفياتية.

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين، على الاتهامات بأنها "هراء وتفاهات وكلام فارغ".

وقامت بريطانيا بطرد 23 دبلوماسياً روسياً وأسرهم، أي ما مجمله 80 شخصاً.

وقال متحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا #ماي، إن لندن "تسعى فعلياً" لاتخاذ إجراءات أخرى.

ولا يزال سكريبال في حالة صحية حرجة مع ابنته بعدما عثر عليهما فاقدي الوعي في سالزبري.