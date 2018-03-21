موسكو تخشى إخفاء لندن أدلة محورية بقضية الجاسوس السابق

قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية إن #موسكو تخشى من أن تدمر #بريطانيا أدلة رئيسية في الهجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق.

ومازال العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي #سكريبال وابنته في حالة حرجة في مدينة سالزبري الإنجليزية بعد تسميمهما يوم 4 مارس/آذار. واتهمت بريطانيا روسيا بالوقوف خلف الهجوم، وأسفرت القضية عن طرد الدولتين دبلوماسيين في خصومة العين بالعين.

وصرح فلاديمير يرماكوف، نائب رئيس قسم مكافحة انتشار #الأسلحة_الكيمياوية بالوزارة، في مؤتمر أمام مبعوثين أجانب الأربعاء أن بريطانيا "تخفي حقائق" وأن الأدلة الرئيسية ربما "تختفي."

كانت الخارجية الروسية قد دعت السفراء الأجانب في موسكو لإبلاغهم بشأن الاتهامات، لكن المبعوثين البريطاني والأميركي رفضا حضور الاجتماع وأرسلا دبلوماسيين أقل درجة بدلا منهما.