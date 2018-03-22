الكرملين لبريطانيا: بوتين ليس هتلر

ندد الكرملين الخميس بتصريحات وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون التي قارن فيها كأس العالم لكرة القدم المرتقب في #روسيا خلال الصيف بالألعاب الأولمبية في #برلين في ظل حكم هتلر.

واعتبر التصريحات "مقززة ومهينة وغير مقبولة".

وقال الناطق باسم #الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "إنه تصريح مقزز تماماً، ولا يليق بوزير خارجية أي بلد. إنه مهين وغير مقبول".

وتوترت العلاقات بين بريطانيا وروسيا إثر تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال (66 عاماً) الذي تعرض وابنته (33 عاماً) لما عرفتها الشرطة لاحقاً بأنها #غاز_الأعصاب، وذكرت الشرطة أن الجاسوس وابنته لا يزالان في حالة حرجة بوحدة العناية الفائقة في المستشفى.

وقد اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن تسميم العميل الروسي السابق بمثابة "عمل عسكري على الأراضي البريطانية".

واتهمت ماي موسكو بتسميم الجاسوس، فيما نفت روسيا الاتهامات جملة وتفصيلا.