بوتين سيزور السودان.. قَبِلَ دعوة البشير

قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الخميس، إن الرئيس الروسي، #فلاديمير_بوتين، قبل دعوة من الرئيس السوداني، #عمر_البشير، لزيارة السودان. ولم تذكر الوكالة موعد الزيارة.



وأضافت الوكالة أن بوتين اتصل بالرئيس السوداني، الخميس، لبحث العلاقات الثنائية. وذكرت أن الرئيس الروسي "أكد استمرار بلاده في دعم السودان وزيادة الاستثمارات الروسية في السودان في مجالات الطاقة والنفط والغاز وتعدين الذهب".