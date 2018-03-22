روسيا: معالجة بريطانيا لقضية الجاسوس السابق همجية

طالبت الخارجية الروسية #بريطانيا بتفسير عن سبب إلقائها باللوم على #موسكو قبل الانتهاء من تحقيق في #تسميم_جاسوس سابق.

ووصفت الوزارة معالجة لندن لحادث التسميم الذي وقع في 4 مارس آذار للجاسوس السابق #سيرغي_سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري الإنجليزية ب"الهمجية" وتحدت بريطانيا أن تفسر سبب اتهامها موسكو على الفور في حين أن المحققين قالوا إن التحقيق سيستغرق أسابيع .

كما طالبت الوزارة أيضا بتفسير لما إذا كانت بريطانيا تملك عينة من غاز الأعصاب حتى تخلص إلى وقوف روسيا وراء حادث التسميم. وتساءلت عن تفسير لندن للبطء في تأثير مفعول عنصر من المفترض أنه قاتل فوري.

كما تساءلت يوم الأربعاء عما إذا كان إجراء الحصول على عينات يتماشى مع متطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي ستقوم بتحليلها.