أفغانستان.. قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة بمدخل استاد

أوقع تفجير بسيارة مفخخة، الجمعة، في مدينة لشكر كاه في ولاية هلمند في جنوب #أفغانستان، عشرات القتلى والجرحى وفق مسؤولين.

وقال المتحدث باسم شرطة هلمند لفرانس برس، إن السيارة المفخخة انفجرت عند مدخل الاستاد الرياضي في المدينة بينما أعلن حاكم هلمند عمر زواك أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 37 آخرون بجروح.

وأشارت منظمة "ايمرجنسي" غير الحكومية الإيطالية إلى مقتل أربعة أشخاص ونقل 35 جريحا إلى مستشفى تديره في المدينة. وكتبت في تغريدة "سمعنا انفجارا قويا من مركز الجراحة التابع لنا في المدينة"، مضيفة "نقل 35 جريحا إلى مستشفانا بينما توفي أربعة عند وصولهم".