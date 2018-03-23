السجن 34 عاماً لمراهق عراقي هاجم محطة أنفاق لندن

حُكم على طالب لجوء عراقي مراهق كان قد أخبر الشرطة أنه تدرب على يد تنظيم داعش بالسجن 34 عاما على الأقل لتفجير محطة #مترو_الأنفاق في #لندن وإصابة 51 شخصا.

وتلقى #أحمد_حسن (18 عاما)، الجمعة، حكما بالسجن مدى الحياة، بحد أدنى 34 عاما. ودان محلفون الأسبوع الماضي حسن بتهمة الشروع في القتل في هجوم وقع سبتمبر/أيلول 2017.

ووصف القاضي، تشارلز هادون، المتهم حسن بأنه "فرد خطير ومراوغ"، وقال إنه خطط لتفجير الأنفاق "بعزم طائش"، بينما كان يدعي أنه طالب لجوء نموذجي.

وتسببت القنبلة بدائية الصنع، التي وضعها الطالب في محطة مزدحمة لمترو الأنفاق في لندن، بانفجار محدود في محطة بارسونز غرين. وأوضح ممثلو الادعاء أن الهجوم كان يمكن أن يتسبب في وقوع وفيات إذا انفجرت القنبلة بكامل طاقاتها.