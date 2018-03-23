لندن.. الشرطة تعيد فتح الطرق بعد واقعة السيارة المشبوهة

انتهت عملية الشرطة البريطانية في مركز ويست فيلد التجاري غربي لندن، وأعادت الشرطة فتح الطرق وبدأت كذلك بإزالة الطوق الأمني. كما عادت محطة القطار القريبة من المركز للعمل.

وكانت #الشرطة_البريطانية قد أعلنت أنها هرعت إلى أحد أضخم المراكز التجارية في غرب #لندن للتعامل مع سيارة مشبوهة متوقفة في مرآب السيارات بداخله، فيما جاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من مقتل شخصين في عملية احتجاز رهائن في سوبر ماركت جنوبي #فرنسا.

وقالت الشرطة في تغريدة على #تويتر اطلعت عليها "العربية نت" إن "الشرطة تتعامل حالياً مع سيارة مشبوهة في مرآب السيارات التابع لمركز "ويست فيلد" للتسوق والواقع بمنطقة "وايت سيتي" غربي العاصمة لندن".

وأضافت: "خبراء الشرطة متواجدون في المكان ويقومون بفحص السيارة. تم تطويق المكان وإغلاق الطرق، ومزيد من التفاصيل يتم الإعلان عنها لاحقاً".

وعلمت "العربية نت" أن قوات الشرطة أخلت أجزاء من مركز التسوق الذي يرتاده الآلاف يومياً، كما أغلقت محطة "شيفردز بوش" الرئيسية للقطارات والحافلات، وهي المحطة القريبة من مركز التسوق، كما فرضت طوقاً على المكان الذي تتواجد فيه السيارة، فيما طالت عمليات البحث والتحري المناطق المحيطة بالمركز التجاري.

ويعتبر مركز "ويست فيلد" التجاري في غرب لندن أحد أكبر وأشهر مراكز التسوق في العاصمة البريطانية، وعادة ما يستقطب أعداداً كبيرة من المتسوقين في عطلات نهاية الأسبوع.

ويأتي إعلان الشرطة البريطانية بعد وقت قصير من إعلان السلطات الفرنسية مقتل شخصين في عملية الاحتجاز التي نفذها أحد عناصر #تنظيم_داعش في مدينة تريب جنوبي فرنسا، حيث أطلق الداعشي المسلح النار باتجاه 4 من رجال الشرطة فأصاب أحدهم قبل أن يدخل إلى سوبر ماركت ويقوم باحتجاز من فيه، ما أدى في النهاية إلى مقتل شخصين.