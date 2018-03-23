فرنسا تكشف هوية محتجز الرهائن.. رضوان لقديم داعشي مغربي

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، الجمعة، عن أن منفذ هجوم تريب في كاركاسون يدعى #رضوان_لقديم وتحرك بمفرده.

وقال وزير الداخلية الفرنسي إن المشتبه به في واقعة احتجاز رهائن طالب بإطلاق سراح المهاجم الناجي الوحيد من #هجوم_باريس عام 2015 صلاح عبدالسلام.

وتبنى تنظيم #داعش الجمعة الاعتداءات التي وقعت في جنوب فرنسا وتسببت بمقتل ثلاثة أشخاص.

وقال التنظيم في بيان نشرته وكالة "أعماق" على تطبيق "تلغرام" إن منفذ "هجوم تريب هو جندي في داعش". وقد تمكنت قوات الأمن من قتل منفذ العملية.

ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن شهود قولهم إن محتجز الرهائن مغربي الجنسية، ويناهز عمره 30 سنة، مشيرة إلى أنه كان مرصودا على قوائم مكافحة الإرهاب. وتابعت: "المحتجز هدد بقتل الجميع وهتف الله أكبر".

ووقع #الهجوم في بلدة "تريب" جنوب غربي فرنسا عند الساعة 11:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث قام المهاجم المسلح بإطلاق النار باتجاه أربعة من رجال الشرطة فأصاب أحدهم قبل أن يتحصن في سوبر ماركت قريب ويحتجز عدداً من الرهائن، فيما أكدت السلطات الفرنسية مقتل 3 أشخاص في الهجوم، وتمكنت الشرطة من قتل المنفذ لاحقا.