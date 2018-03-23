ماكرون: هجوم تريب "إرهابي".. ونتحقق من تبني داعش

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل ثلاثة أشخاص في جنوب البلاد، اليوم الجمعة، بأنه هجوم "إرهابي" نفذه متطرف، لكنه قال إن أجهزة الأمن ما زالت تدرس إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم لتتحقق من صحته.

وقال ماكرون وهو بصحبة رئيس الوزراء "أود إبلاغ الأمة الليلة بتصميمي المطلق على قيادة هذه المعركة.. أحث المواطنين الفرنسيين على أن يظلوا واعين بالتهديد الإرهابي لكن أن يدركوا أيضا القوة والمقاومة التي يظهرها شعبنا في كل مرة يتعرض فيها للهجوم.

وكان ماكرون قال في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحافي في #بروكسل، إن قوات الأمن تؤمن المناطق المحيطة بموقع احتجاز الرهائن.

وأضاف "سنواصل تقديم كل الإجراءات لتأمين بلادنا". ونوه ماكرون بأنه من المرجح أن هجوم #تريب عمل إرهابي.

وأشار ماكرون إلى أن خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا في فرنسا.

وفيما يخص الشأن السوري، رفض الرئيس الفرنسي التدخل التركي في #عفرين شمال سوريا.

وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ستقدم مشروع قانون لمكافحة التطرف والإرهاب عبر الإنترنت.