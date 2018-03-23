هذا هو إجراء اتحاد أوروبا بحق موسكو بعد تسميم الجاسوس

تعتزم عدد من الدول الأعضاء في #الاتحاد_الأوروبي طرد دبلوماسيين روس بعد هجوم كيميائي ضد الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، بحسب ما قال مسؤول أوروبي في بروكسل الجمعة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه بعد اليوم الأول من قمة أوروبية شارك فيها 28 عضوا، إن "بعض الأعضاء يدرسون احتمال طرد دبلوماسيين روس أو استدعاء دبلوماسييهم".

كما قرر زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة لهم الجمعة استدعاء مبعوث الاتحاد إلى روسيا "من اجل التشاور" بعد الهجوم على الجاسوس.

وقال مصدر لفرانس برس لم يكشف عن هويته "اتفق القادة الأوربيون على سحب سفير الاتحاد الأوروبي إلى موسكو من أجل التشاور"، مضيفا "أنه إظهار للنوايا".

وكان الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال (66 عاماً) قد تعرض وابنته (33 عاماً) لما عرفتها الشرطة لاحقاً بأنها #غاز_الأعصاب، وذكرت الشرطة أن الجاسوس وابنته لا يزالان في حالة حرجة بوحدة العناية الفائقة في المستشفى.

وقد اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن تسميم العميل الروسي السابق بمثابة "عمل عسكري على الأراضي البريطانية".

واتهمت ماي موسكو بتسميم الجاسوس، فيما نفت روسيا الاتهامات جملة وتفصيلا.