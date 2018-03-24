العالم ينتظر "قمة نادرة بين الكوريتين" الشهر المقبل

وافقت #كوريا_الشمالية السبت على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية لمناقشة المسائل اللوجستية من أجل عقد قمة نادرة بين الكوريتين، بحسب ما ذكرت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية.

وسترسل كل من الكوريتين وفدا يضم 3 أعضاء إلى قرية بانمونجوم الحدودية الخميس لإجراء محادثات تهدف إلى تمهيد الطريق لعقد قمة بين الكوريتين في أواخر نيسان/إبريل، وفق ما أوضحت الوزارة.

واقترحت #سيول أن تتم المحادثات في جناح التوحيد الموجود في الجزء الشمالي من بانمونجوم.

والقمة المقررة بين الكوريتين في أواخر نيسان/إبريل، قد يعقبها اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وجها لوجه.

والثلاثاء، أعلنت #واشنطن وسيول أن مناوراتهما العسكرية المشتركة ستستأنف الشهر المقبل، لكن التدريبات الأساسية ستختصر لمدة شهر، في خطوة تبرز الانفراج الدبلوماسي حول المناورات التي طالما أثارت غضب بيونغ يانغ.