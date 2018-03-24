العثور على "وصية داعشية" بمنزل منفذ اعتداء فرنسا

أفاد مصدر قضائي، السبت، بأن الشرطة داهمت منزل منفذ الاعتداءات في جنوب #فرنسا رضوان لقديم وعثرت على "كتابات تشير ضمنا إلى تنظيم #داعش".

وأضاف المصدر نفسه أن "المداهمة أتاحت العثور على كتابات تشير ضمنا إلى تنظيم داعش وتبدو كأنها عبارة عن وصية".

من جهته، أوضح مصدر مقرب من التحقيق أن "المحققين عثروا على وصية مكتوبة بخط اليد يعلن فيها (المنفذ) ولاءه لتنظيم لداعش".

ويسعى المحققون إلى معرفة الأسباب التي دفعت الشاب الفرنسي من أصل مغربي (25 عاما)، إلى ارتكاب فعلته وما إذا كان لديه شركاء.

وكان #رضوان_لقديم قتل الجمعة 4 أشخاص في سلسلة اعتداءات وقعت جنوب فرنسا تبناها تنظيم داعش.

وتبين أن السلطات الأمنية كانت تراقبه لقربه من الأوساط المتشددة، إلا أنها لم تلاحظ لديه أي سلوك يشير إلى احتمال قيامه باعتداءات.