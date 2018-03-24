فرنسا تحتجز صديق منفذ هجمات الجمعة الدامية

وُضع صديق لرضوان لقديم، منفذ الهجمات الدامية، الجمعة، في جنوب #فرنسا، في الاحتجاز قيد التحقيق خلال الليل، بتهمة التعامل مع إرهابيين مجرمين، كما أعلن، السبت، مصدر قريب من التحقيق.

وأضاف المصدر أن المعتقل قاصر من مواليد العام 2000. ومساء الجمعة، احتجزت السلطات أول شخص قريب من #رضوان_لقديم "كان يشاطره حياته"، قيد التحقيق، حسب ما أعلن مدعي الجمهورية في باريس، فرنسوا مولانس، الذي يتولى قضايا الإرهاب.

ويسعى المحققون في الوقت الراهن إلى تحديد أسباب انتقال المهاجم إلى الفعل وتنفيذ اعتداءاته، والبحث عن متواطئين محتملين.

وقتل رضوان لقديم، الفرنسي من أصل مغربي، 4 أشخاص وأصاب واحدا بجروح خطرة قبل أن تقتله الشرطة.

ويرفع هذا الاعتداء إلى 245 عدد الأشخاص الذين قتلوا في سلسلة اعتداءات متطرفة تستهدف فرنسا منذ مطلع 2015.