آلاف الكتالونيين في برشلونة ينددون باعتقال بويغدمون

تجمع آلاف الكتالونيين وسط مدينة #برشلونة #احتجاجا على #اعتقال الرئيس السابق للإقليم #كارلس_بويغدمون في ألمانيا.

ونظمت المظاهرة أمام مكتب المفوضية الأوروبية في برشلونة، ويخطط منظموها للتوجه إلى القنصلية الألمانية.

كما نظمت مظاهرة مماثلة في مدينة جيرونا شمال #إسبانيا، حيث شغل بويغدمون منصب عمدة المدينة قبل توليه رئاسة الإقليم في عام 2016.

في المقابل دعت جماعة مؤيدة لبقاء كتالونيا ضمن إسبانيا إلى تجمع آخر في نفس الوقت في برشلونة لإظهار دعمها للدستور أمام مكتب ممثل الحكومة الإسبانية في كتالونيا.

واعتقلت الشرطة الألمانية بويغدمون، الأحد، تنفيذا لمذكرة توقيف دولية أصدرتها إسبانيا يوم الجمعة، خلال عودته من فنلندا إلى بلجيكا، حيث فر من الإقليم بعد فشل إعلان استقلال الإقليم في أكتوبر/ تشرين أول.