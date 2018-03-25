أحد الشعانين بالقدس.. هراوى الاحتلال بمواجهة سعف النخيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، شاباً، واعتدت بالضرب على مجموعة من المشاركين في مسيرة #أحد_الشعانين، في منطقة باب الأسباط في القدس القديمة.

وكان مئات المواطنين من مختلف الطوائف المسيحية تدفقوا على كنائس البلدة القديمة للاحتفال بأحد الشعانين، وفق وكالة (وفا) الرسمية، في حين يتوقع وصول المزيد من المحتفلين والقادمين من المنطقة إلى المدينة المقدسة للمشاركة في المسيرات الكشفية والاحتفالية بأحد الشعانين.

واحتفلت كنيسة اللاتين في #القدس صباح اليوم، بأحد الشعانين بقداس ترأسه المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسابالا، في كنيسة القيامة، بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، بمشاركة حراسة الأراضي المقدسة الفرنسيسكانية، وراهبات، ومجموعات "الحجيج المسيحيين" الذين أتوا خصيصاً في هذه الأيام إلى الأرض المقدسة للاحتفال بأسبوع الآلام بالقدس العتيقة.