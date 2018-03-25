اعتقال زعيم إقليم كتالونيا السابق في ألمانيا

أوقفت الشرطة الألمانية، الأحد، #الرئيس_الكتالوني السابق، كارليس بوتشيمون، لدى عبوره الحدود بسيارته من الدنمارك.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة "فرانس برس" إن #بوتشيمون "أوقف اليوم الساعة 11:19 صباحا من قبل قوة شرطة الطريق السريع في مقاطعة شلزفيك هولشتاين"، مضيفاً أن التوقيف تم بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه.

وأكد محامي زعيم إقليم #كتالونيا السابق أن الشرطة الألمانية اعتقلت موكله اليوم الأحد بناء على مذكرة اعتقال دولية بحقه استصدرتها إسبانيا.

ودخل بوتشيمون إلى ألمانيا من الدنمارك بعد أن غادر فنلندا يوم الجمعة عندما بدا أن الشرطة هناك ستعتقله، وتبدأ في عملية ترحيله بناء على طلب مدريد.

وكان بوتشيمون في طريق العودة إلى بلجيكا، حيث كان يقيم منذ فراره من إسبانيا بعد المحاولة الفاشلة لحكومته في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي لإعلان الاستقلال عن إسبانيا.

ويواجه بوتشيمون عقوبة قد تصل إلى السجن 25 عاما في #إسبانيا إذا دِين باتهامات التمرد والعصيان الموجهة إليه فيما يتعلق بإجراء استفتاء غير قانوني على #استقلال_كتالونيا أدى لإعلان الانفصال عن إسبانيا من جانب واحد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.