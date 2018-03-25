الجيش الإسرائيلي يقصف موقعاً عسكرياً لحماس في قطاع غزة

أعلن #الجيش_الإسرائيلي، الأحد، أن طائراته قصفت موقعاً في مجمع عسكري لحركة #حماس في #قطاع_غزة ليل السبت- الأحد، بعدما قام فلسطينيون بهجوم عبر الحدود على جنوب إسرائيل.

وأشار الجيش في بيان باللغة الإنجليزية إلى أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت هدفاً في مجمع عسكري لمنظمة حماس في رفح بجنوب قطاع غزة".

من جانبه، أكد مصدر أمني فلسطيني في غزة أن طائرة حربية إسرائيلية من طراز "إف-16" أطلقت، فجر السبت، أربعة صواريخ على موقع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس في غرب رفح، موضحاً أن القصف "أسفر عن أضرار كبيرة في الموقع لكن لم تسجل اَي إصابات".

من جهتها، ذكرت صحيفة هآرتس، نقلاً عن الجيش، أن الغارة على حركة حماس جاءت بعدما قام أربعة فلسطينيين "يحملون زجاجات ممتلئة بمواد قابلة للاشتعال"، باختراق السياج الحدودي مساء السبت بالقرب من القرية التعاونية (كيبوتز) كيسوفيم.

وقالت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنهم "حاولوا إحراق آلية ثقيلة تستخدم لأشغال عند الحاجز الحدودي"، لافتة إلى أن "الآلية احترقت وفر المهاجمون إلى غزة".

ولم تسجل أي إصابات.

وأوضح البيان أن "الحادثة التي وقعت أمس (السبت) تعد واحدة من الحوادث الخطيرة التي جرت في منطقة السياج الأمني".