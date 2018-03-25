روسيا: الاتهامات بشأن "الجاسوس" ترقى لأساليب قطاع الطرق

نقلت وكالة الإعلام الروسية، الأحد، عن المتحدث باسم #الكرملين، ديمتري بيسكوف قوله، إن الاتهامات البريطانية بأن #موسكو مسؤولة عن تسميم سيرغي سكريبال، وهو عميل مزدوج روسي سابق، "ترقى إلى أساليب قطاع الطرق".

وقال بيسكوف لبرنامج على محطة "إن تي في": "نعلن أن هذا أمر غير مسبوق.. أن تصل الشؤون الدولية إلى حد ما يمكن أن يوصف بأساليب قطاع الطرق. ما هو السبب في ذلك؟ هل هي المشكلات الداخلية في #بريطانيا أم مشكلاتها في التعاون مع حلفائها أم أمر آخر؟ يبدو أن هذا ليس شأننا".

ونفت موسكو مسؤوليتها عن هجوم الرابع من آذار/مارس على سكريبال وابنته، وهو أول هجوم معروف ينفذ باستخدام غاز أعصاب سام في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وطردت بريطانيا 23 روسياً نتيجة ذلك، وردت موسكو بطرد عدد مماثل من البريطانيين.

وكان صديق للعميل الروسي السابق قد أفاد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، السبت، أن سكريبال، وجه رسالة إلى الرئيس الروسي، #فلاديمير_بوتين، قبل عدة سنوات، يطلب منه فيها العفو عنه لأنه باع أسراراً للاستخبارات البريطانية.

وقال فلاديمير تيموشكوف إن صديقه، منذ أيام الدراسة الذي انتقل للعيش في بريطانيا في إطار صفقة تبادل جواسيس عام 2010، اتصل به عام 2012 وقال له إنه يريد أن يتم السماح له بزيارة روسيا.

ونفت موسكو هذه المعلومات، وكتبت السفارة الروسية في لندن على "تويتر": "ليس هناك مثل هذه الرسالة من سيرغي سكريبال إلى الرئيس بوتين للسماح له بالعودة إلى روسيا".