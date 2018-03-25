صحيفة: تنامي مخاوف الشيعة في لبنان من حرب إسرائيلية

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، بعد التحذيرات الإسرائيلية من قرب اندلاع حرب جديدة بين #إسرائيل وميليشيات #حزب_الله في #لبنان، عن تنامي مخاوف في أوساط البيئة الشيعية من اندلاع الحرب، معززة بشائعات تم تناقلها على مواقع التواصل عن إخلاء "حزب الله" مواقعه العسكرية في سوريا، وعن تحركات عسكرية أميركية وغربية، بينها بريطانية، لتنفيذ ضربات ضد #النظام_السوري أو مواقع لحلفائه في سوريا.

وقد ضاعفت هذه المعلومات مجتمعة، القلق الشيعي من عملية عسكرية إسرائيلية أو أميركية مباغتة تستهدف جنوب لبنان، لا سيما أنه لم يصدر عن حزب الله أي مؤشر يبدد تلك المخاوف.

ويترافق ذلك مع مناورات إسرائيلية أميركية وتغييرات في الإدارة الأميركية أفضت إلى تعيين شخصيات معارضة لـ #إيران، ما يمنح إسرائيل غطاءً سياسياً لأي عملية عسكرية تنوي تنفيذها.

وكان نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، قد استبعد الأسبوع الماضي قبل إثارة المخاوف حرباً مماثلة، مؤكداً استعداد الحزب وجاهزيته بكل أشكال الدفاع المتاحة.