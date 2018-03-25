مخطط إسرائيلي للاستيلاء على أراضٍ في الخليل

صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لسلطة #الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على إيداع مخطط تفصيلي لبناء وحدات استيطانية ومبانٍ هندسية وطرق في مستوطنة "نيجهوت" المقامة على أراضي الفلسطينيين في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ويهدف المخطط، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة #الداخلية_الإسرائيلية، بتاريخ 14/2/2018، إلى ربط المستوطنة "نيجهوت" بالبؤرة الاستيطانية "ميرشاليم" وضم الجبل الجنوبي المقابل لهاتين المستوطنتين وربطهما بالطرق الدائرية وعمل جسر عليها، وفق وكالة (وفا) الفلسطينية الرسمية.

وتبلغ مساحة المخطط 291 دونماً، ويهدف إلى تغيير استخدامات الأراضي من أراضٍ زراعية إلى مناطق سكنية مخصصة لبناء وحدات استيطانية جديدة.

وقال مركز أبحاث الأراضي في #القدس إنّ المخطط يأتي لتوسعة المستوطنة القائمة على أراضي الفلسطينيين منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وإضافة مزيد من الوحدات الاستيطانية، فحسب المخطط ستقوم سلطات الاحتلال ببناء 102 وحدة استيطانية سكنية جديدة في المستوطنة المذكورة.