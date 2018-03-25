مقديشو: مقتل شخصين بانفجار سيارة قرب البرلمان

قالت الشرطة الصومالية إن #سيارة_مفخخة انفجرت بالقرب من مقر البرلمان في العاصمة #مقديشو، ما أسفر عن #مقتل_شخصين على الأقل إلى جانب السائق وإصابة عدة أشخاص آخرين.

وأمكن رؤية سحابة دخان كبيرة تتصاعد فوق المنطقة التي تنتشر فيها نقاط التفتيش الأمنية التي أقيمت على طول طريق يؤدي إلى القصر الرئاسي.

وانفجرت السيارة المفخخة عند نقطة تفتيش بعد أن اعترض الجنود السيارة المشتبه فيها وأوقفوها، حسبما قال المسؤول البارز في الشرطة محمد حسين.

جاء الانفجار بعد ثلاثة أيام من مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 10 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من فندق وهيلي على طريق مكة المكرمة المزدحم.

وتعرضت مقديشو في أحيان كثيرة لهجمات من حركة الشباب المتطرفة التي تتخذ من الصومال مقرا لها، وهي التنظيم المتطرف الأكثر دموية في أفريقيا.

وأسفر تفجير شاحنة مفخخة في أكتوبر/ تشرين أول عن مقتل 512 شخصا في الهجوم الأكثر دموية التي تشهده البلاد. وهناك هجمات قليلة منذ الحادي عشر من سبتمبر أيلول التي قتل فيها أكثر من هذا العدد.

وتواصل بلدان القرن الأفريقي كفاحها لمواجهة تنظيم داعش. وزادت المخاوف بشأن خطط تسليم الأمن في البلاد إلى القوات الصومالية حيث تبدأ قوة من الاتحاد الأفريقي قوامها 21 ألف جندي انسحابها والذي من المتوقع أن يكتمل في 2020.

وكان الجيش الأميركي، الذي صعد من جهوده ضد جماعة الشباب العام الماضي بعشرات الضربات الجوية من طائرات بدون طيار، قد قال إن القوات الصومالية ليست مستعدة بعد.