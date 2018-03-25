هل حاول بولتون إقناع إسرائيل بضرب إيران؟

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز، الأحد، إن جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد، سبق أن حاول إقناعه بمهاجمة إيران إبّان توليه منصب مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة.

وأكد موفاز الذي تولى وزارة الدفاع بين عامي 2002 و2006، في مؤتمر نظمته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية في #تل_أبيب: أعرف جون بولتون منذ كان مندوباً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

ونقل الموقع الإلكتروني للصحيفة عن موفاز قوله: لقد حاول أن يقنعني بأن #إسرائيل بحاجة إلى مهاجمة إيران. وأوضح موفاز أن بولتون مارس هذه الضغوط عندما كانت سفيراً في الأمم المتحدة، خلال تولي الرئيس جورج بوش الابن الحكم.

وعمل بولتون سفيراً لواشنطن لدى الأمم المتحدة في الفترة بين آب/أغسطس 2005 وكانون الأول/ديسمبر 2006. ويتبنى بولتون موقفاً متشدداً ضد إيران، ويعارض الاتفاق الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران عام 2015، ويدعو إلى استهداف منشآتها النووية.

وفي 2015، كتب بولتون مقال رأي في صحيفة "نيويورك تايمز" عنونه بـ"لإيقاف قنبلة إيران، اقصفوا #إيران بالقنابل"، وقد استبدل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، مستشار الأمن القومي هربرت مكماستر، وعين محله بولتون.