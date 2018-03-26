أردوغان: اجتماع تركي - عراقي بشأن سنجار

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، أن مدير المخابرات التركي سيجتمع مع مسؤول عراقي، الاثنين، لبحث العملية العسكرية العراقية في منطقة #سنجار الشمالية، حيث تقول أنقرة إن متمردين من #حزب_العمال_الكردستاني أسسوا قاعدة هناك.



وصرح أردوغان أن #تركيا ستتخذ "كل ما يلزم" إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار.

وكان الرئيس التركي قد أعلن، الأحد، أن مدينة #تل_رفعت شمال سوريا ستكون الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية بعد السيطرة على عفرين من المقاتلين الأكراد، كما كشف عن عمليات عسكرية تركية في سنجار.

وقال في مدينة طرابزون على البحر الأسود: "بإذن الله سنضمن أن تحقق هذه العملية هدفها بعد السيطرة على تل رفعت خلال فترة قصيرة".

من جهة أخرى، أكد أردوغان أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "يبقى هدفاً استراتيجياً" لأنقرة، وذلك قبل توجهه إلى بلغاريا لحضور قمة مع قادة المؤسسات الأوروبية.

وقال للصحافيين، قبل المغادرة إلى فارنا، إن "الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي يبقى هدفنا الاستراتيجي (...) ما ننتظره هو رفع العراقيل أمام المفاوضات وأن يتم إعادة إحياء عملية الانضمام. سننقل مرة أخرى ذلك إلى قادة الاتحاد".

وأضاف: "لن نسمح على الإطلاق لبعض الأطراف أن تعارض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي كعضو كامل يحظى بالاحترام وعلى قدر المساواة"، لافتاً إلى أنه "لن يتم التسامح مع سياسة الكيل بمكيالين" تجاه تركيا.