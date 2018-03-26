بريطانيا: صبر العالم على بوتين ينفد

أعلن وزير الدفاع البريطاني، جافين وليامسون، الاثنين، أن العالم يقف متحداً وراء موقف بلاده فيما يتعلق بتسميم جاسوس روسي سابق، مشيراً إلى أن الصبر على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينفد.

وألقت #بريطانيا باللوم على #روسيا في الهجوم على سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز أعصاب يستخدم في أغراض عسكرية يعود للحقبة السوفيتية يوم الرابع من آذار/مارس، وحظيت بدعم حلف شمال الأطلسي وزعماء أوروبيين.

من جهته، ينفي الكرملين أي ضلوع في الهجوم ويقول إن بريطانيا تدير حملة مناهضة لروسيا.

وقال وليامسون، خلال زيارة لإستونيا، إن الدعم الذي تلقاه بريطانيا يعد "في حد ذاته هزيمة للرئيس بوتين".

وأضاف مخاطباً الصحافيين: "صبر العالم على الرئيس بوتين وأفعاله ينفد، والحقيقة أن الدول في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وقفت في صف المملكة المتحدة... أظن حقاً أن هذا أفضل رد ممكن من جانبنا".

وتابع قائلاً: "نيتهم (في الكرملين) وهدفهم هو بث الفرقة لكن ما نراه هو توحد العالم وراء الموقف البريطاني وهو ما يعد في حد ذاته نصراً عظيماً ويبعث رسالة قوية على نحو استثنائي للكرملين وللرئيس بوتين".

وكان أعضاء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا الجمعة على اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا بسبب الهجوم على سكريبال الذي عثر عليه وابنته فاقدي الوعي في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا.

بدوره، يدرس الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، أيضاً طرد دبلوماسيين روس، وفق ما قاله مصدر مطلع الأحد.