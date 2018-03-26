فيديو.. مجهول يشوه سيارات خليجيين بلندن ويعتدي على شاب

أظهرت مجموعة من الصور والفيديوهات، تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، شخصاً #مجهولاً_يقوم_بتشويه_عدد_من_السيارات_الخليجية في العاصمة البريطانية #لندن، قبل أن يعتدي على شخص حاول التصدي له.

وخلال الفيديو، ظهر الشخص، وهو يترقب السيارات الخليجية الفارهة، ويرش عليها الطلاء ويكتب عبارات، وكان يرتدي قناعاً يغطي وجهه وملامحه.

وكشف مقطع فيديو آخر، لنفس الشخص لحظة اعتدائه على شخص آخر، حاول التصدي له، ثم قام بضربه بأداة ومحاولاً إخراجه من سيارته لاستكمال الاعتداء عليه.

ووثقت الصور الملتقطة حجم الضرر الذي وقع على السيارات الخليجية، والتي تشوهت بعبارات كثيرة مرشوشة عليها وشوهت شكلها.