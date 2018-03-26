شاهد أسوأ حريق في روسيا قتل 64 شخصاً

قال وزير الطوارئ الروسي إن 64 شخصاً قتلوا في الحريق الذي شب في مركز تسوق بمدينة سيبيرية.

وقال فلاديمير بوتشكوف في مقابلة تلفزيونية مقتضبة الاثنين إن رجال الإطفاء استكملوا تمشيط طوابق مركز التسوق الأربع والواقع في مدينة كيميروفو.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الروسي سحب الدخان الكثيف تتصاعد من مركز التسوق في مدينة كيميروفو الذي كان مكتظاً عندما اندلعت النيران فيه بعد ظهر الأحد.

وكانت الناطقة باسم لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، قالت في بيان، في وقت سابق، إنه "تم تأكيد وفاة 53 شخصاً".

وتشير المعلومات الأولية، التي توصل إليها التحقيق، إلى أن الحريق اندلع حوالي الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش في إحدى صالات السينما، ودمر أكثر من ألف متر مربع من المركز، وفق ما أفادت وكالات الأنباء المحلية.

وأوضحت لجنة التحقيق الفيدرالية أن "السقف انهار في اثنتين من صالات السينما".

وذكر مكتب محلي تابع لوزارة أجهزة الإنقاذ الروسية أن النيران اندلعت في الطابق الثالث من المركز، حيث عمل عناصر الإطفاء الاثنين على إزالة الركام.

وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقاً جنائياً، فيما تم توقيف أربعة أشخاص، بينهم رئيس الشركة التي تدير المركز.

ويعد الحريق الأسوأ الذي تشهده روسيا خلال الأعوام الأخيرة.