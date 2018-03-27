بوتين يكشف سبب حريق قتل العشرات في مركز تجاري

قال الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، الثلاثاء، إن الحريق الذي أودى بأرواح العشرات في مركز تجاري مزدحم بمدينة كيميروفو كان نتيجة "إهمال جنائي".

جاء ذلك في تعليقات بثها التلفزيون الرسمي من المدينة.

وأعلن محققون في #روسيا أن حارس أمن في المركز التجاري المزدحم في سيبيريا أطفأ نظام الإنذار من الحرائق، فيما كانت مخارج الطوارئ

في المبنى مغلقة.

والتهم الحريق، الذي يعد أحد أكبر الحرائق في البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وأودى بحياة 64 شخصاً على الأقل، الطوابق العليا من مركز (وينتر تشيري) للتسوق بعد ظهر يوم الأحد، بحسب فرانس برس.

ويضم المركز مجمعا لدور العرض السينمائي ومنطقة ألعاب للأطفال.