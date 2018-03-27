عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

لافروف: طرد دبلوماسيينا أتى نتيجة ابتزاز هائل من أميركا

المصدر: طشقند (أوزبكستان) – فرانس برس
رابط مختصر

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن قرار نحو 20 دولة #طرد_دبلوماسيين_روس رداً على تسميم جاسوس روسي سابق في المملكة المتحدة هو نتيجة "ضغوط هائلة" من واشنطن.

وصرح #لافروف في لقاء صحافي في طشقند أعاد بثه التلفزيون الروسي: "إنها نتيجة ضغوط هائلة، وابتزاز هائل يشكل للأسف السلاح الرئيسي لواشنطن على الساحة الدولية".

وقررت 23 دولة من بينها 16 عضوا في الاتحاد الأوروبي طرد 116 دبلوماسيا روسيا على الأقل في إطار الرد على #تسميم_الجاسوس_الروسي السابق سيرغي #سكريبال في بريطانيا في الرابع من آذار/مارس والذي تتهم لندن موسكو بالوقوف وراءه.

وفي موقف ملفت أصدرت واشنطن قرارا بطرد 60 دبلوماسيا روسيا اعتبرتهم "عملاء استخبارات" وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل على الساحل الغربي.

وتابع لافروف: "كونوا على ثقة بأننا سنرد! فلا أحد يريد السكوت عن مثل هذا السلوك، ولن نقوم بذلك".

كلمات دالّة

#طرد دبلوماسيين روس, #لافروف, #تسميم الجاسوس الروسي, #سكريبال, #روسيا, #أميركا, #بريطانيا, #ديبلوماسيين روس, #تسميم الجاسوس الروسي, #جاسوس روسي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر