لبنان.. الجماعة الإسلامية تتحالف مع "ديو المشاهير"

"الغاية تبرر الوسيلة" في لبنان هكذا يمكن تفسير #التحالفات_الانتخابية_اللبنانية للوصول إلى المقاعد البرلمانية، فنظرة سريعة على التحالفات تظهر التناقض فيما بينها.

التناقض الأول هو بتحالف التيار الوطني الحر أي تيار رئيس الجمهورية الذي يرفع راية حماية المسيحيين مع قطبين متناقضين وهما الجماعة الإسلامية وميليشيا حزب الله.

تناقض ثانٍ دفع للتساؤل ما الذي يجمع بين #الجماعة_الإسلامية والنائب السابق #مصباح_الأحدب نجم برنامج #ديو_المشاهير.

وفي البترون اجتمعت المضادات بهدف إسقاط وزير الخارجية جبران باسيل المتحالف مع ألد أعدائه السياسيين وهو ميشال معوض.

فالكتائب اللبنانية ورغم اعتراضها السابق شكلت لائحتها مع القوات اللبنانية والمستقلين.

في حين تحالف تيار المستقبل وبطرس حرب مع رجل النظام السوري في لبنان سليمان فرنجية والحزب القومي.

ورغم ما قاله فريد هيكل الخازن عن ميشال عون عام 2010 إلا أنه اجتمع اليوم مع التيار العوني في لائحة واحدة في كسروان.