لندن تطالب بتحقيق دولي حول كيفية وصول الصواريخ للحوثي

طالبت لندن بتحقيق دولي لندن حول كيفية وصول الصواريخ التي أطلقت باتجاه السعودية إلى الحوثيين، وأكدت تضامنها مع السعودية في مواجهة التهديدات الخطيرة للأمن.

كما أيدت الولايات المتحدة حق المملكة في الدفاع عن حدودها، فيما اعتبرت الجامعة العربية هجمات الحوثيين خرقاً لقرارات مجلس الأمن والجامعة العربية، أما مجلس علماء باكستان، فقد أعلن أنه حان الوقت للقضاء على الحوثيين المدعومين من إيران.

إدانة دولية عربية وإسلامية للاعتداءات الحوثية بالصواريخ على العاصمة السعودية

واشنطن، أعلنت عبر وزارة خارجيتها، تضامنها مع الرياض، وأيدت حقها في الدفاع عن حدودها أمام الهجمات الحوثية. الخارجية الأميركية دعت في سياق متصل جميع الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات.



عربياً، توالت ردود الفعل المنددة.. وصفت الجامعة العربية هجمات الحوثيين بأنها انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2231 الخاص بتطوير البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، والقرار 2216 الخاص بوقف تزويد الميليشيات الحوثية بالسلاح.



الإمارات أكدت وقوفها الكامل إلى جانب السعودية أمام هذا التصعيد، كما بعث عاهل البحرين وأمير الكويت ببرقيتين إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أعربا فيهما عن استنكارهما لإطلاق الصواريخ الباليستية.

مصر، أكدت تضامنها مع السعودية، فيما رفضت المملكة الأردنية اعتداءات الحوثيين، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بالمحاولة الآثمة في حق الرياض.

منظمة المؤتمر الإسلامي، بدورها، قالت إنها تؤيد أي خطوات تتخذها السعودية ضد صواريخ الحوثيين.. المنظمة وصفت الهجوم الحوثي بأنه تنفيذ لمخططات تآمرية ضد السعودية والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

من جهته، قال الشيخ طاهر محمود الأشرفي رئيس مجلس علماء باكستان، إن الوقت حان للقضاء على جماعة الحوثي وقطع أيادي إيران في المنطقة.