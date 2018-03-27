صور وفيديو.. هل وصل زعيم كوريا الشمالية إلى الصين؟

أثارت صور ومقاطع فيديو لوصول قطار غامض إلى العاصمة الصينية بكين، الاثنين، بالتزامن مع فرض إجراءات أمنية مشددة، وكذلك مرور موكب ضخم شق طريقه في شوارع بكين، أنباء عن وصول الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في زيارة مفاجئة إلى الصين.

ولم يقم الزعيم الكوري الشمالي بأي زيارة إلى خارج البلاد منذ توليه مقاليد السلطة عام 2011.

وشوهد موكب من سيارات الليموزين السوداء ينتظر في محطة القطار بالعاصمة الصينية، وسط انتشار كثيف للجنود الصينيين، نقلا عن وسائل إعلام أميركية.

ورصد مراقبون في الصين بالتزامن اضطراب حركة سير القطارات في بعض مناطق البلاد، وتأجيل رحلات. وكذلك إجراءات غير عادية على جسر الصداقة الذي يربط بين بيونغ يانغ وبكين.

وتعليقا على الصور التي التقطت في محطة قطارات، قالت شبكة التلفزة اليابانية "ان.تي.في" إن الاجراءات الامنية المشددة تشير الى ان مسؤولا كبيرا وصل على متن قطار.

كما ذكرت وكالة انباء "كيودو" اليابانية ان القطار ربما يكون قادما من مدينة داندونغ الحدودية شمال شرق الصين، وعلى متنه زعيم كوريا الشمالية.

وأكدت 3 مصادر تحدثت إلى وكالة "بلومبرغ نيوز" نبأ زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين، على الرغم من عدم تقديم المزيد من التفاصيل.

ومن جانبه، ذكر البيت الأبيض فى مؤتمر صحافى، الاثنين، أنه لا يستطيع أن يؤكد تقارير الزيارة.

وإلى ذلك، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إنها ليست على علم بهذه التطورات، وليس لديها أي تعليق آخر.

كذلك لم تشر وسائل الإعلام الخاضعة للدولة في بيونغ يانغ إلى أي خبر عن زيارة زعيم البلاد إلى الصين.

ومن المتوقع أن يعقد كيم اجتماع قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي، في أواخر أبريل/نيسان، ومع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في مايو/أيار.

وتعد الصين واحدة من أهم حلفاء كوريا الشمالية، لكن العلاقات بين البلدين توترت بسبب تطوير كيم للأسلحة النووية والصواريخ طويلة المدى، والضغوط الدولية على بكين لتنفيذ عقوبات على بيونغ يانغ.