بعد طرد السفراء.. الكرملين: منفتحون على قمة مع ترمب

أعلن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأربعاء، أن روسيا "تبقى منفتحة" إزاء عقد قمة بين الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين، والرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، تطرق إليها الرئيسان خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي.

وقال بيسكوف إن "ذلك رهن بالجانب الأميركي، لكن الجانب الروسي يبقى منفتحا" إزاء قمة بين #روسيا و #الولايات_المتحدة.

وأمر ترمب، الاثنين، بطرد 60 دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة ردا على تسميم العميل الروسي المزدوج السابق، #سيرغي_سكريبال، في بريطانيا.

وإلى ذلك، قال الكرملين إنه سيرد قريبا على طرد أكثر من 130 دبلوماسيا روسيا من دول غربية مؤخرا، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا سترد على عمليات الطرد، قال المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إن رد موسكو سيأتي "في الوقت الملائم، وسيتناسب مع مصالح روسيا."

وأعلنت روسيا حدادا رسميا، الأربعاء، في كافة أنحاء البلاد لتأبين ضحايا حريق التهم مركز تسوق في سيبيريا.