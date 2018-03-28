قبل قمة ترمب-كيم... نشاط في موقع نووي بكوريا الشمالية

أثار النشاط المتزايد في موقع نووي كوري شمالي، اهتمام المحللين مرة أخرى، وجدد المخاوف بشأن تعقيدات محادثات نزع السلاح النووي في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، لعقد قمة مع زعيم #كوريا_الشمالية #كيم_جونغ_أون.

وتشير صور الأقمار الصناعية التي التقطت الشهر الماضي إلى أن كوريا الشمالية بدأت في إجراء اختبار أولي لمفاعل تجريبي يعمل بالماء الخفيف، وربما استعادت عمل مفاعل آخر في مركز أبحاث يونغبيون للأبحاث النووية. ويمكن استخدام كل منهما لإنتاج المواد الانشطارية اللازمة للقنابل النووية.

وتأتي تلك النتائج في وقت يخطط كل من ترمب وكيم للاجتماع بحلول شهر مايو/ آيار، وفقا لما ذكره مسؤولون، ومن المحتمل أن يكون نزع السلاح النووي الموضوع الأكبر على جدول أعمالهما.

وأجرت كوريا الشمالية أكبر تجربة نووية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتعهد زعيم كوريا الشمالية، لمسؤولين بارزين من كوريا الجنوبية استقبلهم في بيونغ يانغ مؤخرا بإيقاف التجارب النووية.