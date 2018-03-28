كندي يعترف بقتل 6 في إطلاق نار على مسجد في كيبك

أقر طالب جامعي كندي سابق، الأربعاء، بالذنب في قتل 6 رجال كانوا يصلون في مسجد بكيبك سيتي في يناير/كانون الثاني 2017، ليتفادى المحاكمة في واحدة من حوادث إطلاق النار الجماعية النادرة في البلاد.

وأبلغ #ألكسندر_بيسونيه، محكمة #كيبك_سيتي بأنه يريد تغيير إقراره السابق والذي قال فيه إنه غير مذنب.



وأعلن القاضي أن الطالب مذنب في 6 اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى، و6 اتهامات بالشروع في القتل.



ووصف رئيس الوزراء الكندي، #جاستن_ترودو، الحادث في البداية بأنه هجوم إرهابي، بيد أن المدعين لم يوجهوا اتهاما إلى بيسونيه بالإرهاب. ووصفت الشرطة، المهاجم بأنه "مهاجم منفرد".

وحوادث إطلاق النار الجماعية نادرة الحدوث في كندا، كما أن قوانين حمل السلاح مشددة بالمقارنة مع الولايات المتحدة.