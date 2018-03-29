أقارب ضحايا حريق روسيا يقاضون فرق الإطفاء

ذكرت وكالة أنباء تاس الخميس أن أقارب ضحايا قضوا في حريق مركز تجاري في #سيبيريا قدموا شكوى ضد فرق الإطفاء لأنها تأخرت في التدخل لإخماده.

وقال متحدث باسم النيابة الإقليمية للوكالة أن ثلاثة أشخاص على الأقل رفعوا دعوى أمام نيابة كيميروفو حيث وقعت المأساة الأحد لـ"بطء تدخل فرق الإغاثة وقوات الأمن خلال عملية الإنقاذ".

وأكد ماكسيم اوتشفاتشوف لفرانس برس "تلقت النيابة الشكاوى وتقوم بدرسها. سيتم استجواب أقارب الضحايا لتحديد تسلسل الأحداث".

وأسفر الحريق عن مقتل ما لا يقل عن 64 شخصا بينهم 41 طفلا.

وبعد أربعة أيام على الحادث لا تزال مشاعر الغضب سائدة في #روسيا والعديد من الأشخاص تحت وقع الصدمة "للانتهاكات الفاضحة" التي سجلها المحققون وسمحت بوضع أطفال في صالات سينما مغلقة بالمفتاح في حين كان نظام الإنذار من الحرائق معطلا.

وأعلنت لجنة التحقيق الخميس توقيف مسؤول في وزارة الحالات الطارئة في سيبيريا بتهمة تلقي رشى للتستر على المخالفات لأنظمة مكافحة الحرائق في مؤسسات.