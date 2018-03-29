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قمة تاريخية بين الكوريتين.. زعيم الشمالية يلتقي "غريمه"

المصدر: العربية.نت- وكالات
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تعقد الكوريتان الجنوبية والشمالية قمة في 27 أبريل وفق ما أكد مسؤولون كوريون جنوبيون الخميس بعد لقاء بين الجانبين في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين.

وبعد زيارته إلى الصين الأربعاء، قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن زعيم #كوريا_الشمالية كيم يونغ أون سيلتقي برئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن في قرية حدودية في السابع والعشرين من أبريل المقبل.

زعيم كوريا الشمالية والرئيس الصيني زعيم كوريا الشمالية والرئيس الصيني

وقد تثبت القمة الثالثة بين الكوريتين أهمية الدفع الدبلوماسي العالمي لحل الأزمة بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب اجتماع عالي المستوى الخميس بين الدولتين في قرية بانمونجوم الحدودية، إلا أن تفاصيل قليلة نشرت حول الاجتماع.

وستعقد الكوريتان اجتماعا تحضيريا آخر في الرابع من أبريل لمناقشة القضايا البروتوكولية والأمن والتغطية الإعلامية.

وتأتي المحادثات الحالية في أعقاب الاجتماع المفاجئ هذا بين كيم والرئيس الصيني شي جينبينغ في بيكين.

ومن المتوقع أيضا عقد قمة بين كيم والرئيس الأميريكي دونالد #ترمب بحلول نهاية مايو المقبل.

كلمات دالّة

#كوريا الشمالية, #ترمب

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