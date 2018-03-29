غاز على باب منزلهما..تعافي ابنة الجاسوس الروسي المسمم

أعلن المستشفى الذي يعالج فيه الجاسوس الروسي المزدوج السابق، #سيرغي_سكريبال، وابنته، ليوليا، منذ تعرضهما للتسميم في 4 آذار/مارس الحالي في سالزبري بجنوب إنكلترا، الخميس أن الحالة الصحية للابنة، يوليا سكريبال، "تتحسن بسرعة".

وقال مستشفى سالزبري إن وضع #ليوليا_سكريبال "يتحسن بسرعة وهي لم تعد في حالة حرجة، وبات وضعها الصحي مستقرا".

وأضاف المستشفى أن وضع والدها لازال حرجا، ولكن مستقرا في الوقت ذاته.

وبحسب المحققين، فإن الجاسوس السابق (66 عاما) وابنته (33 عاما) تعرضا لمادة سامة على باب المنزل.

وقالت الشرطة البريطانية، الأربعاء، في بيان: "وجد الخبراء أن النسبة الأكثر تركيزا لغاز الأعصاب كان على باب مدخل منزل" الجاسوس السابق.

واتهمت #لندن، #موسكو بالمسؤولية عن التسميم وهو ما تنفيه هذه الأخيرة.. وأدت القضية إلى أزمة دبلوماسية بين الغرب والشرق لا سابق لها منذ الحرب الباردة. ويمكن أن يستغرق التحقيق في القضية أشهرا.