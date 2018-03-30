بعد رد روسيا..ديبلوماسيو أميركا ببطرسبرغ يحزمون أمتعتهم

حزم موظفو القنصلية الأميركية في سان #بطرسبرغ أمتعتهم اليوم الجمعة 30 مارس/آذار، واستعدوا لإنهاء أعمالهم في ثاني أكبر مدينة روسية بعد أن أمر الكرملين بإغلاقها.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال أمس الخميس، إن #روسيا سترد بالمثل على طرد دول غربية لدبلوماسيين روس، وستغلق القنصلية الأميركية في سان بطرسبرغ بشأن أزمة #تسميم_جاسوس_روسي سابق في بريطانيا.

رأى البيت الأبيض، مساء الخميس، في قرار موسكو طرد 60 دبلوماسياً أميركياً وإغلاق قنصلية أميركية في #روسيا مؤشراً إلى "مرحلة جديدة من تدهور" العلاقات بين #واشنطن و #موسكو.

وكانت موسكو قد أعلنت عن قرار الطرد هذا، رداً على خطوة مماثلة اتخذتها واشنطن إثر هجوم بغاز الأعصاب استهدف جاسوساً روسياً سابقاً في بريطانيا.