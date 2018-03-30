روسيا ترد.. وتطرد دبلوماسيين هولنديين اثنين

المصدر: العربية.نت، فرانس برس

أبلغت #روسيا السفير الهولندي، الجمعة، قرارها طرد دبلوماسيين اثنين، في رد على إجراء مماثل اتخذته #هولندا على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا، وفق ما نقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن السفير.

وقال السفير الهولندي، رينيه جونز-بوس، للوكالة، إن "اثنين من زملائي سيغادران روسيا. ولكن نحن (السفارة) باقون هنا".

واستدعت موسكو سفراء 9 دول في الاتحاد الأوروبي على خلفية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج #سيرغي_سكريبال، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس الجمعة.

واستدعت روسيا، السفراء الأوروبيين إلى وزارة الخارجية لإبلاغهم بتدابير رداً على طرد دبلوماسيين روس.

ووصل سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا، وكذلك سفراء العديد من دول خارج الاتحاد، إلى وزارة الخارجية بعد ظهر الجمعة، وفق ما شاهد مصور وكالة فرانس برس.