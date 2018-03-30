عباس يعلن الحداد.. ويطلب حماية دولية

قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اعتبار يوم السبت، يوم حداد وطني على أرواح ضحايا المسيرات التي خرجت إحياء للذكرى الثانية والأربعين لـ #يوم_الأرض.

إلى ذلك، كلف عباس، مندوب #فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقال السفير منصور، لـوكالة "وفا" الرسمية، "بناء على تعليمات الرئيس #محمود_عباس، قمنا بإجراء الاتصالات اللازمة مع مجلس الأمن الدولي حتى يتحمل مسؤولياته لتوفير الحماية للسكان المدنيين من بطش جيش الاحتلال الإسرائيلي".

بدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة فلسطين يوسف المحمود قرار الحكومة تعطيل المدارس والجامعات وكافة المؤسسات والدوائر الحكومية التي تعمل يوم السبت في كافة محافظات فلسطين.