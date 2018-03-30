فلسطين تخرج بـ"مسيرة العودة".. وإسرائيل تقتل المتظاهرين

تدفق آلاف الفلسطينيين، الجمعة، قرب الحدود بين غزة وإسرائيل في مسيرة احتجاجية أطلق عليها #مسيرة_العودة، فيما حصلت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أدت إلى مقتل 15 فلسطينياً وإصابة المئات.

وخرج عشرات الآلاف من #الفلسطينيين إلى مراكز ومخيمات أعدت مسبقاً قرب حدود غزة مع إسرائيل، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا للمسيرة الكبرى للاجئين.

على الجانب الآخر من الحدود وضعت القوات الإسرائيلية دباباتها وتمركز القناصة على سواتر ترابية، واستخدم الجنود الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين اقتربوا من السياج. وأفاد مراسل "العربية" أن 3 آلاف جندي من قوات الاحتلال منتشرون في محيط قطاع غزة.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وقتل 15 فلسطينياً، الجمعة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، خلال الاحتجاجات مع إحياء الفلسطينيين #يوم_الأرض.

وقالت جمعية #الهلال_الأحمر الفلسطيني "إن طواقمنا نقلت إلى المستشفيات 54 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي الحي من قطاع غزة".

وأضافت "هناك طواقم أخرى من #وزارة_الصحة والخدمات الطبية تنقل الإصابات إلى مستشفيات غزة لا تحسب لدينا"، مشيرة إلى إصابة "العشرات بالغاز المسيل للدموع".

ونصب الفلسطينيون مئات الخيام على بعد مئات الأمتار عن الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأقامت الهيئة الوطنية العليا للمسيرة الكبرى، التي تضم #حماس والفصائل وممثلي اللاجئين، 10 خيام كبيرة في خمسة مواقع على طول الحدود بين القطاع وإسرائيل، بينما نصبت عائلات عشرات الخيام الصغيرة.

وتواجد رئيس الأركان الإسرائيلي غادي إيزنكوت، الجمعة، على الحدود مع غزة.

وكان حذر الأربعاء من أن الجنود الإسرائيليين سيطلقون النار إذا اقترب الفلسطينيون من الحدود وشكلوا خطراً، على حد قوله.