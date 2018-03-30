قضية سكريبال..روسيا تبلغ 23 دولة بطرد دبلوماسيين لديها

قالت وزارة #الخارجية_الروسية إنها أبلغت سفراء معظم الدول التي أمرت بـ #طرد_دبلوماسيين_روس بأن عددا مساويا من دبلوماسيي تلك الدول سوف يعاملون كأشخاص غير مرحب بهم في #روسيا.

وقال بيان صدر عن الوزارة اليوم الجمعة إن السفراء من الدول الثلاث والعشرين التي طردت دبلوماسيين روساً على خلفية واقعة #تسميم_جاسوس_روسي مزدوج سابق وابنته.

روسيا أعلنت أمس الخميس أنها تعتزم طرد 60 دبلوماسيا أميركيا، إضافة إلى إغلاق القنصلية الأميركية في#سان_بطرسبرغ ردا على الإجراءات التي اتخذتها واشنطن.

والدول التي تم إبلاغها بقرارات الطرد يوم الجمعة هي: أستراليا وألمانيا والدنمارك وأيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وكندا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ومولدوفا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وأوكرانيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا وجمهورية التشيك والسويد وإستونيا.

وأوضح البيان أن روسيا سوف تبحث قرارات طرد مماثلة لدبلوماسيين من بلجيكا والمجر وجورجيا والجبل الأسود.

البيان لم يأت على ذكر حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي أمر بطرد 7 دبلوماسيين روس.