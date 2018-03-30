"رئيسة" الاتحاد الأوروبي ترفض طرد دبلوماسيين روس

أعلن رئيس الوزراء البلغاري أن بلاده لن تطرد #الدبلوماسيين_الروس رداً على هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس سابق في بريطانيا.

وقال بويكو بوريسوف، بعد اجتماع لمجلس الأمن الحكومي، إن حكومته تتطلع إلى مزيد من الأدلة بشأن الهجوم على الجاسوس السابق سيرغي #سكريبال وابنته يوليا.

كانت حكومة #بلغاريا اكتفت حتى الآن باستدعاء سفيرها من موسكو لإجراء مشاورات.

وقال بوريسوف إن بلغاريا، التي تتولى حاليا رئاسة #الاتحاد_الأوروبي بالتناوب، يجب أن تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع #روسيا.

ولا تزال بلغاريا، التي كانت ذات يوم حليفة موسكو، تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسية، وعلى قطع الغيار للمعدات العسكرية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وعلى إيرادات كبيرة من السياحة الروسية.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده لا تزال "مستعدة للحوار" مع روسيا، لكنه أكد أن طرد أربعة دبلوماسيين روس هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله.

وأكد ماس اليوم الجمعة أن روسيا طردت أربعة من موظفي السفارة الألمانية ردا على إجراءات بلاده. وأضاف أن الخطوة الانتقامية "ليست مفاجئة". وقال "لم نتخذ قرار طرد الدبلوماسيين الروس بسهولة".

أشار الوزير إلى أن رد فعل ألمانيا على تسميم ضابط مخابرات روسي سابق في لندن "كان إشارة سياسية ضرورية ومناسبة، وذلك انطلاقا من التضامن مع بريطانيا العظمى ولأن #روسيا رفضت تقديم أي توضيح للمسألة".

لكن ماس قال إن ألمانيا مستعدة "للعمل من أجل مستقبل بناء بين بلدينا".