إيطاليا تستدعي سفير فرنسا.. بسبب اقتحام مرفق حدودي

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزارة استدعت اليوم السبت السفير الفرنسي لاستيضاح أسباب دخول #شرطة_الحدود_الفرنسية عيادة تديرها منظمة غير حكومية في محطة قطار وتتولى فيها تقديم الرعاية للمهاجرين الذي يحاولون عبور جبال الألب.

وأثار الحادث غضب كثير من الساسة الإيطاليين واعتبره بعضهم اعتداء على الأراضي الإيطالية.

وأوضحت منظمة "رينبو فور أفريكا"، التي تساعد المهاجرين في محطة قطار باردونيكيا غربي مدينة تورينو، أن الحادث وقع مساء يوم الجمعة عندما اقتادت الشرطة الفرنسية مهاجرا نيجيريا إلى محطة القطار الواقعة ببلدة باردينوشيا الإيطالية على الحدود.

وأضافت أن الشرطة دخلت العيادة الموجودة في محطة القطار، وطلبت من المسعفين إجراء اختبار لفحص بول الرجل بسبب تشككهم في تورطه بتهريب المخدرات.

واستنكرت المنظمة ما وصفتها "بالمداهمة"، واتهمت العناصر الخمسة المسلحين التابعين لشرطة الحدود الفرنسية بترويع الطبيب التابع للمنظمة ووسطاء ثقافيين ومحامين يعملون هناك.

من جهته، أبلغ متطوع شهد الواقعة قناة "سكاي تي. جي. 24" التلفزيونية بأن النيجيري لديه أوراق هوية إيطالية، وتذكرة قطار سارية بين باريس ونابولي.

ومن جانبها أكدت سلطات الجمارك الفرنسية أن لديها موافقة مكتوبة من الرجل على إجراء الاختبار وأن المنظمة غير الحكومية سمحت لهم أيضا باستخدام إمكانياتها لإجراء الاختبار. وخرجت نتيجة الاختبار سلبية.

وأضافت أنها اتبعت التعليمات وكانت مستعدة لتوضيح أي إجراءات قانونية مع الإيطاليين من أجل تجنب وقوع المزيد من الحوادث.

كما أكدت وزارة الموازنة الفرنسية، المسؤولة عن عملاء السكك الحديد، أن هؤلاء العملاء لهم الحق في استخدام المرفق الإيطالي وفقا لاتفاق جرى توقيعه عام 1990.

وتعليقاً على الحادثة، قال السياسي الإيطالي اليمني ماسيميليانو فيدريجا إن الفرنسيين جعلوا من #إيطاليا "أضحوكة أوروبا".

وأضاف في بيان: "الشرطة الفرنسية تفعل ما تريد على الأراضي الإيطالية دون من يوقفها أحد وكأنها تتصرف في وطنها. ما حدث في باردينوشيا خطير ويظهر كيف أن من يوصفون بأصدقائنا في أوروبا قليلا ما يعباؤن بنا أو لا يقيمون لنا أي اعتبار".

من جهته، قال فرنشيسكو أفاتو، رئيس بلدية باردونيكيا، إنه لا يحق للفرنسيين دخول المرفق الذي قال إن المدينة تديره بالتعاون مع منظمة "رينبو فور أفريكا" في محاولة لإقناع المهاجرين بعدم القيام بالرحلة الخطرة للعبور إلى #فرنسا عبر جبال الألب.