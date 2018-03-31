الكرملين يحذر الروس المسافرين لبريطانيا من الاستفزازات

حذرت السفارة الروسية في #موسكو من أن الروس المسافرين إلى المملكة المتحدة قد يواجهون استفزازات، تتضمن وضع أشياء غريبة في حقائبهم.

التحذير المنشور يوم السبت على الموقع الإلكتروني للسفارة قال إن ذلك يعكس "السياسة المناوئة لروسيا، والخطاب التهديدي المتصاعد من الجانب البريطاني، وتصرفات الحكومة البريطانية ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية".

وتتهم بريطانيا روسيا بالضلوع في #تسميم_جاسوس_روسي مزدوج سابق وابنته في مدينة سالزبري الإنجليزية، وهو ما تنفيه موسكو بشدة.

وتبادلت الدولتان #طرد_23_دبلوماسيا، وإضافة إلى ذلك أمرت #روسيا #بريطانيا بخفض مستوى العاملين بسفارتها في موسكو إلى نفس مستوى العاملين بالسفارة الروسية في لندن.

وتصاعدت التوترات إضافيا في وقت متأخر من الجمعة عندما قام ضباط بريطانيون بتفتيش طائرة ركاب تابعة لشرطة طيران إيروفلوت بمطار هيثرو.

وقال البيان الروسي "نحث على مراقبة عن كثب للمتعلقات الشخصية والحقائب لتجنب أي استفزازات من خلال وضع أشياء غريبة فيها".