تفتيش طائرة روسية في هيثرو.. أزمة جديدة بين لندن وموسكو

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم السبت، أن موسكو ستطلب توضيحاً رسمياً من بريطانيا لسبب خضوع طائرة ركاب تابعة لشركة "إيروفلوت" الروسية قادمة من موسكو للتفتيش في #مطار_هيثرو أمس الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان: "إذا لم يكن هناك تفسير، فسيعتبر الجانب الروسي الإجراءات حيال طائرتنا غير قانونية وسيحتفظ بالحق في اتخاذ إجراء مماثل ضد شركات الطيران البريطانية".

وكانت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، قد أفادت أمس الجمعة أن السلطات البريطانية لم تذكر سبب التفتيش، ووصفت ذلك بأنه "أحدث استفزاز" من قبل #بريطانيا.

في سياق متصل، قدمت السفارة الروسية في بريطانيا شكوى بشأن الواقعة.

وكانت السفارة قد ذكرت في بيان أن "ضباط قوة الحدود والجمارك فتشوا الطائرة التي كانت تقوم برحلات ايروفلوت رقم 2582/2583 موسكو – لندن – موسكو. هذا النوع من الأحداث غير عادي".

وأكدت أن المسؤولين البريطانيين امتنعوا عن تحديد أسباب تفتيش الطائرة.

وفي تغريدة، وصفت السفارة التفتيش المزعوم بأنه "استفزاز صارخ آخر من قبل السلطات البريطانية، في إشارة للأزمة بين البلدين بعد تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في إنجلترا.

ورحّل الجانبان دبلوماسيين، حيث تلقي بريطانيا باللوم على روسيا في هجوم بغاز أعصاب على سيرغي #سكريبال وابنته.

لا يزال سيرغي سكريبال في حالة حرجة، فيما يقول مسؤولون إن يوليا سكريبال تتحسن.