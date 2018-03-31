روسيا: على بريطانيا سحب أكثر من 50 دبلوماسياً

أبلغت #روسيا #بريطانيا أنه يتعين عليها سحب "ما يزيد قليلاً عن 50" دبلوماسياً آخر، مع تفاقم حدة خلاف بين موسكو والغرب، بسبب تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في بريطانيا.

وكانت روسيا قد ردت بالمثل بالفعل على بريطانيا وطردت 23 من دبلوماسييها بسبب تسميم الجاسوس السابق، #سيرغي_سكريبال، وابنته يوليا. وتتهم لندن موسكو بالمسؤولية عن الهجوم، إلا أن روسيا تنفي.

واستدعت روسيا السفير البريطاني، لوري بريستو، مرة أخرى، الجمعة، وأبلغته أن أمام لندن شهراً لخفض حجم بعثتها الدبلوماسية في موسكو إلى نفس مستوى البعثة الروسية في بريطانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السبت، لرويترز، إن ذلك يعني أنه يتعين على بريطانيا خفض عدد دبلوماسييها "بما يزيد قليلاً عن 50".

وتابعت زاخاروفا: "طالبنا بالتكافؤ. يزيد عدد الدبلوماسيين البريطانيين على نظرائهم الروس بمقدار 50".

ورداً على سؤال عما إذا كان هذا يعني أنه سيتعين على لندن سحب 50 دبلوماسياً بالضبط، أجابت: "ما يزيد قليلاً عن 50".